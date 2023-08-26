MHP Osmaneli İlçe Olağan Kongresi Yapıldı

Kayseri'de, MHP'nin Yahyalı İlçe Olağan Kongresi yapıldı.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Gündem maddelerinin müzakeresinin ardından tek liste halinde yapılan seçimler sonucu mevcut başkan Nebi Akkuş, ilçe başkanlığına tekrar seçildi.

Seçimlerin il ve ilçe için hayırlı olmasını temenni eden Akkuş, kendilerini bu göreve tekrar layık gören parti yöneticilerine teşekkür etti.

Kongreye, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve üyeler katıldı.