MHP'nin Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda oldu: "Üçüncü dönem için hazırız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Salihli Belediye Başkan adayının Zeki Kayda olduğunu açıkladı.

2014 yılından bu yana Salihli Belediye Başkanı olan Zeki Kayda, 3'üncü kez aday olarak ilan edildi. Kararın ardından Başkan Kayda, "Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bilge liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'ye, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a, Grup Başkan Vekilimiz Erkan Akçay'a, tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Salihli'ye üst üste 3'üncü dönem hizmet etmeye hazırız" dedi. - MANİSA