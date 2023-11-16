MHP Nallıhan İlçe Başkanlığının yeni binası törenle açıldı

MHP Nallıhan İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal ve davetliler katıldı.

Parti binasının açılışı, Doğan ve beraberindekiler tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

MHP Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe, törene katılanlara teşekkür etti.

Temasları kapsamında Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Doğan, Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya geldi.

Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını partililere ileterek, "Ankaralı hemşehriniz olarak Nallıhan ve Ankara'ya hizmet etmekten gurur duyuyorum. Yeni hizmet binamız hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.