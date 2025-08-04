MHP lideri Bahçeli: "Elbette ve beklendiği üzere ülkemizin yeni normaline ayak uydurma zorluğu çekenler vardır ve beklendiği gibi bundan sonra da...
MHP lideri Bahçeli: "Elbette ve beklendiği üzere ülkemizin yeni normaline ayak uydurma zorluğu çekenler vardır ve beklendiği gibi bundan sonra da olacaktır.
MHP lideri Bahçeli: "Elbette ve beklendiği üzere ülkemizin yeni normaline ayak uydurma zorluğu çekenler vardır ve beklendiği gibi bundan sonra da olacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika