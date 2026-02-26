MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 72 gül ve özel tasarım tablo gönderdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş günü dolayısıyla 72 gülden oluşan çiçek ile Fetih Suresi'nin 1 ve 2'nci ayetlerinin yer aldığı, İslam ülkeleri haritası işlemeli özel tasarım tablo hediye etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72. yaş gününü kutladığı bildirildi. Paylaşımda, Bahçeli tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 72 gülden oluşan bir çiçek ile özel tasarım bir tablo gönderildiği belirtildi.

Tek adet olarak hazırlanan tabloda, İslam ülkelerine ait haritanın lazer gravür yöntemiyle işlendiği; üst kısmında Allah, alt kısmında ise "Peygamber Efendimiz'in isminin yer aldığı aktarıldı. Harita içerisinde Fetih Suresi'nin 1'inci ve 2'nci ayetlerinin bulunduğu, eserin köşelerinde dört halifenin isimlerine yer verildiği kaydedildi.

Anadolu Türk desenlerinin yine lazer gravür olarak işlendiği tabloda, zirkon taş süslemeler kullanıldığı, kuyum işçiliğiyle metal katmanlar halinde hazırlandığı ve özel mine boyama yöntemiyle renklendirildiği ifade edildi.

Sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde hazırlanan eserin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildiği bildirildi.

