MHP'li Yalçın'dan "Terörsüz Türkiye" sürecinde partisinin çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 24 Ekim'de başlattıkları "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbetleriyle bugüne kadar 55 il ve 599 ilçede 1435 etkinlik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yalçın, "Terörsüz Türkiye" süreci ve bu çerçevede düzenledikleri "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ile "Derdiniz Derdimizdir" sohbetleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Terörsüz Türkiye olgusunun durup dururken ortaya çıkmadığını belirten Yalçın, bu olgunun Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen büyük değişiklik ve dönüşümlerin kaçınılmaz bir neticesi olduğuna işaret etti.

"Terörsüz Türkiye'nin yolu, iç siyasi ve sosyal barışın temininden, kardeşlik hukukunun ve bir arada yaşama azminin güçlendirilmesinden geçmektedir." ifadesini kullanan Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Terörsüz Türkiye, ülkemizin 40 yılını çalan, binlerce şehit ve gazi verdiğimiz terörle mücadelenin başarıyla ve iç barışla sonlandırılmasıdır. Bu nedenledir ki Sayın Devlet Bahçeli, PKK'nın silahlarını bırakması ve bölücü örgütün feshedilmesi çağrısında bulunmuştur. Sayın Genel Başkanımızın tarihi çağrısının kamuoyunda, muhataplarında ve bütün toplum kesimlerinde kabul görmesi üzerine, geriye bu olgunun atılacak yeni adımlarla somutlaştırılması kalmıştır. Terörsüz Türkiye olgusunun devlet politikası haline gelmesinin ardından, bu yönde yapılan hamlelerin toplumsal temellerinin de sağlamlaştırılması yönünde girişimler artmıştır."

Terörsüz Türkiye olgusunu, ilk günden itibaren toplumun bütün kesimlerine kalıcı olarak benimsetmek maksadıyla partisince çok sayıda etkinlik düzenlenerek hayata geçirildiğini bildiren Yalçın, "Bu kapsamda, 24 Ekim'den itibaren düzenlenen 'Hayırlı Günler Komşum' temalı ziyaretler ve milletimizin bütün kesimleriyle buluşmanın sağlandığı 'Derdiniz Derdimizdir' konulu sohbetler, coşku ve heyecanla devam etmektedir. Ziyaret ve sohbet toplantılarında il, ilçe, belde ve köylere varıncaya kadar yurdun dört yanında ev ziyaretleri gerçekleştirilmektedir." bilgisini paylaştı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"24 Ekim 2025 tarihinde başlattığımız yeni faaliyet ve çalışma programında bugüne kadar 55 il ve 599 ilçede toplam 1435 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bahse konu ziyaret ve sohbetlere milletimizce yoğun ilgi gösterilmektedir. Partimizce düzenlenen etkinliklere gösterilen büyük toplumsal teveccüh, Terörsüz Türkiye hamlesinin halka mal olduğunun ve en geniş çerçevede kabul gördüğünün işaretidir. MHP, Terörsüz Türkiye olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir."