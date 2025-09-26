MHP'li Özdemir: Anayasa'nın İlk Dört Maddesi Kırmızı Çizgimiz

1) MHP'Lİ ÖZDEMİR: ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Anayasa'nın ilk dört maddesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman olduğu gibi esasıdır, kırmızı çizgisidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisinin yarın Adana'da gerçekleştireceği 'Terörsüz Türkiye : Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temalı toplantı öncesi geldiği memleketi Kayseri'de Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklamalarda bulundu. MHP'li Özdemir, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan iç ve dış tehditler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Uzun yıllardan bu yana Türkiye'de etnik ve mezhep temelli ayrımcılık ve bölücülük fitnesi ile bunlara dayalı terör faaliyetleri üzerinden netice almaya çalışan çevrelerin, Türkiye'yi kendi iç gündemine hapsedip oyalamaya, dışarıda yaşanan gelişmelerden de Türkiye'yi uzak tutmaya çabaların birer çabası olmak suretiyle farklı senaryoları hayata geçirdiler" dedi.

'TEMEL MURADIMIZ HUZUR İKLİMİNE KAVUŞMASIDIR'

Terörsüz Türkiye hedefinin siyaset üstü olduğuna da dikkat çeken İsmail Özdemir, "Terörsüz Türkiye' hedefi siyasi bir proje değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi projesidir. Bunun bilinmesi büyük önem arz ediyor. Burada resmi kurumlarımıza vazife düştüğü kadar siyasi partilere de sorumluluk düşüyor. Toplum olarak hepimize de sorumluluk düşüyor. Bugün 'Terörsüz Türkiye' düşüncesinden ve hedefinden rahatsız olan çevrelerin, ne hikmetse Orta Doğu'da kan ve gözyaşının hakim olmasını isteyen, Orta Doğu'da sınırları değiştirmek isteyen ve hatta bu anlamda da Orta Doğu bölgesindeki rejimler çöksün ki İsrail'e alan açılsın isteyen çevrelerle aynı görüşü paylaştıklarını da ne yazık ki bizler gözlemlemiş bulunuyoruz. Hasbelkader bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bulunup bugün başka yerde olanlar, adeta utanmasalar dönüp PKK terör örgütüne 'Ya siz niye silah bırakıyorsunuz?' çağrısında dahi bulunacak bir fütursuzlukla siyaset yaptıklarını da zannediyorlar. Bunu da aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz. Buradaki temel muradımız Türkiye'nin huzur iklimine kavuşmasıdır" ifadelerine yer verdi.

'ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ MHP'NİN HER ZAMAN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR'

Meclis'te çalışmaları devam eden Terörsüz Türkiye Komisyonu hakkında da olumsuz algılara da değinen Özdemir, "MHP, bütün çalışma, çaba ve gayretleri ile geçmişten bugüne kadar nasıl ki ezanı dindirmemek, bayrağı indirmemek kararlılığındaysa aynı kararlılıkla beraber Terörsüz Türkiye hedefine de inşallah el ele omuz omuza aziz milletimizi bu büyük kutlu neticeye ulaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Aziz milletimizin bu anlamda kafasını karıştıran çevrelerin de farklı söylemler ve iftiralarla yol almaya çalıştıklarını da biliyoruz. Meclis'te komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışma ve çabaları bir anayasa değişikliği olarak farklı fitne yaymak suretiyle toplumun aklını karıştırmak isteyenlere karşı milletimizin şunu bilmesi lazım; burada hassasiyet terörün bitmesidir. Ne Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışılması gündemdedir ne de Türkiye'yi kendi bünyesinde meşgul edecek tartışmalara sebebiyet verecek bazı hususların değerlendirilmesi konusu gündemde değildir. Anayasa'nın ilk dört maddesi Milliyetçi Hareket Partisinin her zaman olduğu gibi esasıdır, kırmızı çizgisidir. Bundan geri dönüş olmaz. Toplumun ihtiyaç duyduğu, yeni hükümet sistemiyle uyumlu olacak, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak, aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, toplumsal barışı daha da fazla pekiştirecek yeni ve sivil bir anayasanın yapımına da ihtiyaç olduğu gerçeğini de vurgulamaktan geri durmuyoruz" dedi.