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MHP’li Ersoy; Develi - Çayırözü- Dörtyol ulaşım güvenliğini meclise taşıdı

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MHP’li Ersoy; Develi - Çayırözü- Dörtyol ulaşım güvenliğini meclise taşıdı
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Develi-Çayırözü-Dörtyol yolunda ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla konuyu TBMM’ye taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Develi-Çayırözü-Dörtyol yolunda ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla konuyu TBMM'ye taşıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Baki Ersoy; "Güzergahın 2x2 bölünmüş yol ve sıcak asfalt standardına yükseltilmesi, artan trafik ve ağır vasıta yoğunluğunun değerlendirilmesi, Çayırözü ve Soysallı mahalle geçişlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kavşak, aydınlatma, yaya geçidi ve servis yolu çalışmalarının planlanması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduk. Hemşerilerimizin taleplerinin ve sürecin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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