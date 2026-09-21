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MHP'li Baki Ersoy, Sindelhöyük'e jandarma karakolu için TBMM'ye soru önergesi verdi

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MHP'li Baki Ersoy, Sindelhöyük'e jandarma karakolu için TBMM'ye soru önergesi verdi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi'ye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'ne jandarma karakolu kurulması için TBMM'ye soru önergesi verdi. Önergenin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin cevaplaması isteniyor; Ersoy, asayiş olaylarına müdahale süresinin kısaltılmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'ne jandarma karakolu kurulması ile ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi.

Ersoy, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Develi Sindelhöyük Mahallemize jandarma karakolu kurulması amacıyla konuyu Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Sindelhöyük ve çevre mahallelerde yaşanan asayiş olaylarının değerlendirilmesi, bölgeye müdahale süresinin kısaltılması, Sindelhöyük Mahallemize kalıcı jandarma karakolu kurulması, karakol kuruluncaya kadar devriye faaliyetleri ile personel sayısının artırılması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Hemşerilerimizin taleplerinin ve sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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