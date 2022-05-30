MHP kurmaylarından Aydın'da 'Adım Adım 2023' ilçe ziyaretleri - Haberler

MHP kurmaylarından Aydın'da 'Adım Adım 2023' ilçe ziyaretleri

AYDIN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma programları' çerçevesinde Aydın'da bir araya gelen MHP'nin kurmayları 3 gün süren ziyaretlerini tamamladı. MHP Lideri Bahçeli'nin selamlarını ileten kurmaylar, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakına destek istedi.

Aydın ziyaretleri çerçevesinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MKYK Üyeleri Burak Pehlivan, Deniz Depboylu, Ahmet Savaş Çolak'a, Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe başkanları, Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Karakuş, ocak başkanları ve partililer eşlik etti. Nazilli başta olmak üzere Aydın'ın tüm ilçelerini ziyaret eden heyet, Cumhur ittifakı belediye başkanlarını başta olmak üzere bazı ilçe kaymakamlarını, şehit ailelerini, STK'ları, oda başkanlarını ve ülkücü şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Partililer ve STK'larla bir araya gelen heyet, yaptıkları konuşmalarda millet ittifakı ile ilgili bilgiler paylaşarak Cumhur İttifakına 2023 seçimlerinde destek istediler.