MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresinde tek liste olarak giren mevcut başkan Av. Medine Yapılmışev güven tazeledi. Kongre sonunda Yapılmışev'in başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresinde tek liste olarak giren mevcut başkan Av. Medine Yapılmışev güven tazeledi.

Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirilen kongre sonunda Medine Yapılmışev'in başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: "Özgür Sabancı, Eyüp Akçayır, Ahmet Boz, Hülya Esen, İsmail Küçük, Abdullah Özmen, Aziz Kolan, Fatih Paf, Halit Yıldırım, Oğuzhan Pehlivanlı, Abdulhak Arıten, Süleyman Koksal, Arif Küçükakşit, Faik Eren, Ramazan Karaman, Naci Büyükgursak, Saadettin Uygun, Mustafa Cemal Uysal". - ANTALYA