Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırklareli İl Başkanlığına Şaban Savaşan yeniden seçildi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14. Olağan Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in divan başkanlığında gerçekleştirilen kongrede konuşan İl Başkanı Şaban Savaşan, destek veren herkese teşekkür etti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Savaşan, MHP ve Cumhur İttifakı olarak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

Yaklaşan yerel seçimlerin çok önemli olduğuna değinen Savaşan, bu süreçte herkesin canla başla çalışması gerektiğini belirtti.

Tek listeyle yapılan kongrede Savaşan, yeniden il başkanlığına seçildi.