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MHP Kırıkkale'de 15. Olağan Kongre: Varol Güven Tazeledi

MHP Kırıkkale'de 15. Olağan Kongre: Varol Güven Tazeledi
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MHP Kırıkkale İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

MHP Kırıkkale İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen kongrenin divan başkanlığına seçilen MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, burada yaptığı konuşmada, MHP'nin "Ben" diyenlerinin partisi olmadığını savundu.

MHP'nin "Bir" anlayışıyla siyaset yaptığını söyleyen Öztürk, "'Ben' siyasetin dili değildir, şeytanın dilidir. Biz varız, hepimiz varız, birlikte varız, birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız, birlikte yürüteceğiz." dedi.

TBMM'de kabul edilen "çerçeve yasa" ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Öztürk, bugün itibarıyla Cumhuriyet tarihindeki en yüksek oyla kabul edilen yasa olduğunu belirtti.

MHP MYK Üyesi Ahmet Kürşat Azkur da Türkiye gündeminin önemli başlıklarından birinin "Terörsüz Türkiye" olduğuna dikkati çekti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını vurgulayan Azkur, terörün sona erdiği, insanların geleceğe daha güvenli baktığı, kaynakların kalkınmaya yöneldiği, toplumsal huzurun güçlendiği, çocukların şiddetin gölgesinden uzak durduğu bir Türkiye demek olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Mekki Varol ise Alparslan Türkeş'in kendilerine bıraktığı ülkücülüğün hizmet etmek olduğunu, bu anlayışla davalarını emek ve alın teriyle sahada çalışarak yaşatacaklarını söyledi.

Tek adayla gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Mekki Varol, yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, MHP Merkez İlçe Başkanı Melike Boran İsmailoğulları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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