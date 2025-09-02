MHP Kayseri, 38 Günde 3838 Üye Hedefli Kampanyaya Başladı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı, '38 günde 3838 üye' hedefine ulaşmak için yeni bir üye kampanyası başlattı. Kayseri'nin MHP'nin kalesi olduğunu vurgulayan yetkililer, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı, yeni bir üye kampanyasına start verdi. '38 günde 3838 üye' hedefiyle yola çıkan teşkilat, Kayseri'de birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl Divanı ve 16 ilçe başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kampanyanın startı verildi. Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin her zaman MHP'nin kalesi olduğunu vurgulayarak, "Bu hedef sadece bir rakam değil; gönüllere dokunmanın, davamızı büyütmenin ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemenin göstergesidir" dedi.

İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise konuşmasında, "Kayseri'de gönül seferberliği başlatıyoruz. 38 gün içinde 3838 yeni üyeyi partimize kazandırarak MHP'nin gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Teşkilatı, belirlenen hedef doğrultusunda sahada aktif çalışmalara başlayacak. İlçe teşkilatlarının katılımıyla yürütülecek üye kampanyasının, Kayseri'de güçlü bir karşılık bulması bekleniyor. - KAYSERİ

