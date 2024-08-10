Üye Girişi
Haberler

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel İHA Kars İl Temsilciliğini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, İHA Kars İl Temsilciliğini ziyaret etti. Adıgüzel, İHA'nın çalışmalarını takip ettiğini ve Kars'a hizmet etmek amacıyla birlikte çalışacaklarını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars İl Temsilciliğini ziyaret etti.

İHA'nın çalışmalarını yakından tekip ettiğini ifade eden MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "İHA Türkiye'nin en önemli haber ajanslarından birisi, Şahsım olarak İHA'nın çok desteğini gördüm. Bu zamana kadar hep dostane ilişkiler içerisinde olduk. Bu sürecin bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum. Gündem yoğun ama biz Kars'ı konuştuk. Kars'ta olup bitenleri konuştuk. Amacımız hep birlikte Gazi Kars'ımıza hizmet etmek" dedi.

Başkan Adıgüzel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, "Öncelikle nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Bizlerle sizlerle birlikte Kars'a hizmet ediyoruz. Kars'ı güzel haberlerle Türkiye gündemine taşıyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars'ta yaklaşık 14 yıldır görev yapıyorum. İHA günümüzde Türkiye'nin en önemli haber ajanslarından birisi 81 ilde ve ilçelerde temsilcilikleri bulunuyor. Amacımız kamuoyunu hızlı bir şekilde haberdar etmek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, daha sonra İHA Kars Temsilciliği'nden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tolga Adıgüzel kars MHP Yerel Haberler Medya Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title