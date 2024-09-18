MHP Karabük'te Görev Değişimi

Mhp Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdullah Meşe'nin görevi bırakması dolayısıyla görev teslim töreni düzenlendi.

Meşe görevi MHP Genel Merkezi'nin onayı ile MHP Safranbolu İlçe Başkanı Celal Tıkatlı'ya devretti.

MHP Karabük İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Meşe, beraber görev yaptığı herkese teşekkür etti.

Celal Tokatlı da kendisine bu görevi tebliğ eden ve layık görenlere teşekkür etti.

35 yıldır teşkilatın içerisinde olduğunu ifade eden Tokatlı, "Teşkilat terbiyesi almış bir insanım. Her zaman yapıcı ve birleştirici olmaya gayret gösterdim. İnşallah bu verilen bu kutsal görevi en iyi şekilde yapmak için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi. - KARABÜK