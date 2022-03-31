MHP İlçe Başkanı İnan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

AYDIN (İHA) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetin yıldönümü yaptığı açıklama ile andı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı dualarla andıklarını belirten İnan, "İnancımız gereği; Şehitler ölmez. Bugün milyonlarca kişi Şehit Savcımızı dualarla anarken, teröristler ve destekleyicileri ilelebet lanetlenecek" dedi.

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'nda 6 kattaki odasında DHKP-C üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınıp silahla vurulduktan sonra şehit edildiğini hatırlatan MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun zamandır nice terör örgütleri ile mücadele edip üstesinden geldi. Tamamı birer maşa olan terör örgütlerinin kime ve nereye hizmet ettiklerini de destekçilerini de milletimizi iyi bilmektedir. İnanıyoruz ki son terörist etkisiz hale dönüştürülünceye kadar terörle etkin ve karalı mücadele sürecektir. Şehitlerimiz dualarla halkın gönlünde yaşayacak, teröristler ise ilelebet lanetlenecektir. Sadece uşaklığını yaptıkları küresel güçlerin emrine hizmet eden terör örgütleri ve teröristler asla kirli emellerine ulaşmayacaklardır" diyerek Şehit Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Politika