MHP İl Başkanlığı Anneler Günü programı düzenledi

MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından şehit aileleri, şehit ve gazi anneleri için Anneler Günü programı gerçekleştirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Balçova Termal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin, annenin bir evladın ilk öğretmeni olduğunu belirtti.

Şehit anneliğinin kelimelere sığmayan kutlu bir makam olduğunu kaydeden Şahin, "Bu milletin anaları, gerektiğinde kendi yüreğini vatana siper edecek kadar büyük yürekli insanlardır. Onun için bu milletin tarihinde kahramanlık varsa arkasında mutlaka bir anne duası vardır." ifadelerini kullandı.

Şahin annelerin yalnızca evlat yetiştirmediğini, bir milletin istikbalini, iman, ahlak ve vatan sevgisini yetiştirdiğini anlatarak, bir milleti ayakta tutan gücün sadece tankı, topu değil, vatan için gerektiğinde can vermeyi göze alan yürekler olduğunu, o yürekleri de annelerin yetiştirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
