Bahçeli'ye, sprey boya ile yapılan tabloları hediye edildi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ressam Ersan Kay'ı kabul ederek, sprey boya ile yapılan iki tablosunu hediye aldı. Tablolar arasında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile birlikte Alparslan'ın resmi de yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ressam Ersan Kay'ı kabul etti. Ersan Kay, Bahçeli'nin sprey boya ile yaptığı 2 tablosunu kendisine hediye etti.

Rssam Ersan Kay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Özellikle futbol dünyasının ünlü isimlerini sprey boya ile resmeden Kay, Bahçeli için hazırladığı tabloları hediye etti. Bahçeli, biri hilal formu içinde hazırlanan, 17 Türk devletinin bayrakları da bulunan tablo ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile kendi resmi bulunan poster tabloyu inceledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
