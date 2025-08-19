MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın ve CHP menşeli suç örgütünün nasıl bir cendereye kapıldığı, nasıl bir çıkmaza sürüklendiği...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın ve CHP menşeli suç örgütünün nasıl bir cendereye kapıldığı, nasıl bir çıkmaza sürüklendiği bellidir, bilinmektedir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın ve CHP menşeli suç örgütünün nasıl bir cendereye kapıldığı, nasıl bir çıkmaza sürüklendiği bellidir, bilinmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika