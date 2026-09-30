MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Gürs ile görüştü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ile görüştü.

Vakıftan yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Gürs'ü makamında kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, şehitlerin emanetleri olan ailelerin ve gazilerin haklarının korunması, toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi ve vatanın birliği konularının istişare edildiği belirtildi.

Kaynak: AA