Haber : MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur. Lozan Antlaşması gereğince, Fener Rum Patriği'nin siyasi ve idari işlerle uğraşmaması, ülkemizdeki Rum-Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vermesi hüküm altına alınırken, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir din görevlisi olmasının dışında hiçbir statüsü de olamayacaktır." - ANKARA

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