Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.

SABAHKİ ZİYARETE KATILMADI

MHP'den bir heyet bu sabah Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti ancak Bahçeli bu ziyarette yer almadı.

ETTEN DUVAR ÖRÜLDÜ

Türkeş'in mezarına aracıyla gelen Bahçeli'yi görüntülemek isteyen basın mensuplarının karşısına etten duvar ören partililer rahat görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

TÜRKEŞ'İN KABRİ BAŞINDA DUA ETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli saat 14.00 sularında Türkeş'in kabri başında dua ederken görüntülendi.

BÖYLE UĞURLANDI

Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, partililer tarafından "Hay maşallah" nidalarıyla yolcu edildi.

KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırılmış burada 6 şubatta yapılan ameliyatta kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den 14 Şubat'ta yapılan açıklamada Bahçeli'nin taburcu edildiği belirtilmiş ve nehaket döneminin ardından mesaisine başlayacağı belirtilmişti.