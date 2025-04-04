MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
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Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü

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Kalp kapakçığından ameliyat olan ve iki aydır tedavi süreci devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Basın mensuplarının Bahçeli'yi yakından görüntülememesi için yoğun çaba sarf edilirken partililerin etten duvar ördüğü görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.

SABAHKİ ZİYARETE KATILMADI

MHP'den bir heyet bu sabah Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti ancak Bahçeli bu ziyarette yer almadı.

Bahçeli alarmı! Partililer etten duvar ördü

ETTEN DUVAR ÖRÜLDÜ

Türkeş'in mezarına aracıyla gelen Bahçeli'yi görüntülemek isteyen basın mensuplarının karşısına etten duvar ören partililer rahat görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeş'in Anıt Mezarını Ziyaret Etti

TÜRKEŞ'İN KABRİ BAŞINDA DUA ETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli saat 14.00 sularında Türkeş'in kabri başında dua ederken görüntülendi.

Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü

BÖYLE UĞURLANDI

Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, partililer tarafından "Hay maşallah" nidalarıyla yolcu edildi.

Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü

KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırılmış burada 6 şubatta yapılan ameliyatta kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den 14 Şubat'ta yapılan açıklamada Bahçeli'nin taburcu edildiği belirtilmiş ve nehaket döneminin ardından mesaisine başlayacağı belirtilmişti.

Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFatih Kocak:

buradan vefa ve onun gibi kaşmrlere sesleniyorum. sizin gibi krttersizlre boydan grsin sayın Devlet Bahçeli

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Haber Yorumlarıahmet zengin:

gerek yok bukadar zahmete

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Haber Yorumlarısiskentli gezgin:

Devlet babaya rabbim sağlık sıhhat ve uzun ömür versin. Amin (Amin kısmını okuyan gezizekali sende dua ettin :) )

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

fatih rahmetli Ozan Arifin bir şiiri var sanki senin gibiler için yazmıştı şu mübarek günde durup dururken ağzını bozmanın alemi neydi

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