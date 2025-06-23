MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye barış ve huzurun parlayan kutup yıldızı olacaktır.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye barış ve huzurun parlayan kutup yıldızı olacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye barış ve huzurun parlayan kutup yıldızı olacaktır. Bunu kıskanan, bunu kaldıramayan, bunu çekemeyen kim veya kimler varsa Siyonist-Emperyalist senaryoya figüranlık yapmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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