MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye barış ve huzurun parlayan kutup yıldızı olacaktır. Bunu kıskanan, bunu kaldıramayan, bunu çekemeyen kim veya kimler varsa Siyonist-Emperyalist senaryoya figüranlık yapmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika