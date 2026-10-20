MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Reyting kadar hukukun kıymetli olduğunu düşünüyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Reyting kadar hukukun kıymetli olduğunu düşünüyoruz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı