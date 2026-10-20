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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Reyting kadar hukukun kıymetli olduğunu düşünüyoruz"

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Reyting kadar hukukun kıymetli olduğunu düşünüyoruz'
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Reyting kadar hukukun kıymetli olduğunu düşünüyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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