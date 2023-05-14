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MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı. Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah nasip etti bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Ankara MHP Politika Haberler

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