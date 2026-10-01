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MHP Genel Başkanı Bahçeli, erken seçim sorusuna 'yıllara bağlamak doğru değil' dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda erken seçim sorusuna 'Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım' yanıtını verdi. Bahçeli, resepsiyonda DEM Parti heyetiyle de bir araya gelerek sohbet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı açılış resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda "Erken seçim olur mu?" sorusuna yanıt veren Bahçeli, "Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca, resepsiyonda DEM Parti heyeti ile bir araya gelerek, sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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