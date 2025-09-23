Bahçeli'den Erdoğan'a Tebrik ve Filistin Çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı tüm dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.