MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, 12 Eylül Anma Programı'nda konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, " Türkiye'nin de Türk dünyasının da istikbali, Türk milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücülerdir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin 45'inci yılı dolayısıyla Taş Medreseli Ülkücüler tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Yaşar Yıldırım, buradaki konuşmasında, darbenin ardından ABD'den "Bizim çocuklar darbeyi yaptı." mesajı verildiğini, darbeyi yapanların ilk işinin Yunanistan'ı tekrar NATO'ya almak olduğunu anlattı.

FETÖ'nün 1986'da ilk defa Kuleli ve Işıklar askeri liselerinin sorularını çalıp kendi mensuplarına verdiğini söyleyen Yıldırım, "O talebeler, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan tuğgeneral, tümgenerallerdir." dedi.

Yıldırım, 12 Eylül döneminde hırsızlıktan ve devleti soymaktan değil, din, ülke ve bayrak için yargılandıklarını belirterek, bu durumun kendileri için "şeref madalyası" olduğunu söyledi.

Ülkücü hareketin geçmişinin ve geleceğinin önemine vurgu yapan Yıldırım, buna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığını belirtti.

Yaşar Yıldırım, 12 Eylül'de Türk milliyetçiliğinin, ülkücülüğün ve dünya Türklüğünün düşünülmesinin yasaklandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizi silindir gibi ezdiler. Kendi mantıklarına göre bir sağdan, bir soldan astılar. Burada astılar. Arkadaşlarımız dar ağacında şehit oldu. Ondan evvel binlerce arkadaşımız toprağa girdi. Bulduklarının hepsini de çok uzun süre hapis yatırdılar. Niye yatırdılar? Bir daha iflah olmasınlar, Türk milliyetçiliği, ülkücülük, Turancılık diye bir şey kalmasın diye. Kim yaptı? Amerika'nın 'Bizim çocuklar.' dedikleri yaptı. Netice itibarıyla biz bugün küllerimizden doğduk, o küllerden çırpındık, doğduk. Geldiğimiz yer neredir? Türkiye'nin de Türk dünyasının da istikbali, Türk milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücülerdir."

Yıldırım, 12 Eylül'de yaşanan acıların tekrarlanmaması temennisinde bulunarak, "Ülkücüler bu ülkenin, Türk dünyasının, İslam aleminin geleceğidir. Bunu görüyoruz. Dün Türk milliyetçilerine, ülkücülere işkence yaptıranlar, tasvip edenler, onaylayanlar, aynı partinin mensubu olanlar bugün sıkışmış, 'Bizi kurtarın.' diye ülkücülerin kapısında geziyor. Allah bize bugünleri de gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

Programda, 12 Eylül döneminde şehit olan ülkücüler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve belgesel gösterimi yapıldı.

Anma programına, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, partililer, davetliler ve vatandaşlar da katıldı.