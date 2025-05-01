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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'dan Taziye Ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'dan Taziye Ziyareti
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı ilçesinde amcası Osman Yıldırımoğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu. Karakaya'ya, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı ve diğer parti yetkilileri eşlik etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı ilçesinde taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Karakaya, MHP Genel Merkez Sosyal Medya Danışmanı Oğuzhan Yıldırımoğlu'na, amcası Osman Yıldırımoğlu'nun vefatı dolayısıyla baş sağlığı diledi.

Aile üyelerine taziyelerini ileten Karakaya'ya, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat ve eski Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek eşlik etti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Politika
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