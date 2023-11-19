MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç: İsrail'in Gazze'deki vahşeti vatansızlığı gösteriyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşetle bir kez daha vatansızlığın ne demek olduğunu gösterdiğini belirterek, zulmün son bulmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşetle bir kez daha vatansızlığın ne demek olduğunu çok acı bir şekilde gösterdiğini belirterek, "Zulmün bitirilmesi hususunda bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Artık çocuklar ölmesin, artık hastaneler bombalanmasın" dedi.

MHP tarafından '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla başlatılan Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık çalışmalarının sonuncusu Van'da gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan ve 11 bölgede gerçekleştirecek olan toplantının 10'uncusu ise Van merkezli, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ağrı ve Iğdır illerinin iştirakiyle Uygulama Oteli Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, milletin hizmetinde olmaya ve ülkeyi daha büyük hedeflere taşımaya devam edeceklerini belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "Türkiye çok yünlü saldırı ve tehdit altındadır. Bizler Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle biriz, iriyiz, diriyiz ve her daim beraberiz. Çünkü bizim hedefimiz, istikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu geleceğe ulaşmaktır. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması ve yol açtığı hasarların onarılmasına tüm hızla devam edilmektedir. Güvenli konutlar inşa edilip depremzedelere teslim edilmesine yönelik çabalarımız sürdürülmektedir. Devletimiz güçlüdür, üstesinden gelecektir, gelmiştir" diye konuştu.

"Kanlı örgütün dağ kadrosu yok olmaktadır"

Türkiye güçlü ve milletinin sağ duyulu olduğunu dile getiren Kılıç, "Terörle mücadeleyi mutlak bir başarıyla sonuçlandırıp bu kanlı döngüyü milletimizin ve ülkemizin gündeminden tamamıyla çıkarmamız gerekmektedir. Bizi birbirimize düşürmek, güzel ülkemizi parçalamak için yıllardır uğraşan iç ve dış güçler şimdiye kadar başarılı olamadılar, bundan sonra da asla emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak için büyük bir mücadelenin içindedir. Kanlı örgütün dağ kadrosu yok olmaktadır. Mehmetlerimiz vurdukça hainler inlemektedir. Bu çerçevede başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere ülkemizin her kurumu terörle mücadelesini etkin bir şekilde sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşetle kendilerine bir kez daha vatansızlığın ne demek olduğunu çok acı bir şekilde gösterdiğine dikkat çeken Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle bu kürsüden bir an önce bu zulmün bitirilmesi hususunda bütün dünyaya seslenmek istiyorum; Artık çocuklar ölmesin, artık hastaneler bombalanmasın." - VAN