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MHP Erzurum'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

MHP Erzurum'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
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MHP Erzurum İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine çok sayıda partili katıldı. Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın da yer aldığı programda partililer tek tek bayramlaştı.

Mhp Erzurum İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ında katıldığı bayramlaşma törenine partililer yoğun ilgi gösterdi.

MHP İl binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programına MHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal, il yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları İl başkanı Mevlüt Özcan, yönetimi, ilçe başkanları ve yönetimleri, Kaçep il, ilçe yönetimleri, Meclis Üyeleri, Kamu-Sen il başkanı Mucip Gözeger ile şube başkanları, TÜRKAV ile Türk Hukuk Enstitüsü üyeleri ile partililer katıldı.

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından partililer tek tek bayramlaştılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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