MHP, Down Sendromlu Çocuğun Doğum Gününü Kutladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ve beraberindeki partililer, geçen ay Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde oyun alanına alınmayan down sendromlu Mert Affan Yüce'nin (7) doğum gününü kutladı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, partinin Etimesgut İlçe Başkanlığında, down sendromlu olduğu gerekçesiyle alışveriş merkezindeki oyun alanına alınmayan Mert Affan Yüce için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Mert Affan Yüce, doğum günü kutlamasına annesi ve öğretmeniyle geldi. Kutlamaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Ankara İl Başkan Yardımcısı Mesut Genç, Ankara Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkanı Emel Öztürk, Etimesgut İlçe Başkanı İsa Muratgül, KAÇEP İlçe Başkanı Zeynep Arslan ile teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kutlamada, Mert için özel olarak hazırlanan doğum günü pastası kesilerek hediyeler verildi.

'VİCDANİ OLDUĞU KADAR MİLLİ BİR SORUMLULUK'

Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, "Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin engelli vatandaşlarımız ve ailelerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakanın bizlere yüklediği görev ve sorumluluğun yanı sıra bir tıp hekimi ve bir baba olarak buradayım. Milliyetçi Hareket Partisi, gücünü ve tüm azmini doğrudan vatandaşlardan alan bir partidir. Bu çerçevede down sendromlu evladımız Mert Affan Yüce'ye yaşatılan ayrımcılığın ve haksızlığın vicdanlarımızda yarattığı hüznü biraz olsun dağıtmak ve biraz da evladımızın doğum gününü kutlamak için bir araya geldik. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Her çocuğun gülmeye ve oynamaya hakkı vardır. Ayrımcılığa karşı durmak, vicdani olduğu kadar milli bir sorumluluktur" dedi.