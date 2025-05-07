MHP'den İYİ Parti'ye Alparslan Türkeş Tepkisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, "Başbuğ Türkeş'in milyonlarca evladı hala MHP çatısı altındadır. ve fikirleri olduğu gibi tüm hatıraları da Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in yolundan dönmemiş dava adamlarına emanettir" dedi.

MHP'li İsmet Büyükataman, yazılı açıklama ile İYİ Parti Genel Başkanı Mu¨savat Dervis¸ogˆlu'nun TBMM grup toplantısında MHP'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Büyükataman, Alparslan Türkeş'in adının ve hatırasının, hiçbir siyasi istismarın malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Başbuğ Türkeş'in fikirleri, mücadelesi ve emaneti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özüdür. Başbuğ'un gerçek evlatları, Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında sarsılmaz bir irade ile onun fikirlerini yaşatan ve geleceğe aktaran Türk milliyetçileridir. Merhum Başbuğumuzun kabri ve manevi hatıraları, yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından gözü gibi korunmaktadır. Düne kadar Başbuğumuzun hatıralarını hiçe sayanların, emanetlerini umursamayanların bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırmak için Türkeş ismini ağızlarına almaları, en hafif tabirle samimiyetsizliktir. Dün bu davayı yarı yolda bırakıp kaçanların; menfaat ve kariyer hedefleri doğrultusunda her türlü fitneye selam duranların ve Başbuğumuzun en kutsi emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölmeye teşebbüs edenlerin, bu kutlu miras hakkında tek bir söz söylemeye ne yüzü ne de hakkı vardır. Türk milliyetçileri; ucu Türk ve Türkiye düşmanlarının elinde bulunan İP'e sarılıp, Başbuğ'un emanetlerine ihanet edenlerin Alparslan Türkeş ismini bir siyasi istismar malzemesi haline getirmesine, dün olduğu gibi bugün de müsaade etmeyeceklerdir. İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve şürekası siyasi tükenmişliklerini, Türk milliyetçiliğinin ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in isminin arkasına saklanarak gizleyemeyeceklerdir."

Büyükataman, "Başbuğ Türkeş'in milyonlarca evladı hala MHP çatısı altındadır. ve fikirleri olduğu gibi tüm hatıraları da Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in yolundan dönmemiş dava adamlarına emanettir. Milliyetçi Hareket Partisi, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emanetlerini gözü gibi korumaya devam edecektir. Dalından kopan yaprak misali, bulduğu her rüzgarda menfaatine göre yön değiştiren İP'in, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in adını ağzına alması tam anlamıyla bir riyakarlıktır. Türk milliyetçileri, bu riyakarlığa ve istismara geçit vermeyecektir."