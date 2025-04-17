Bahçeli ne demek istedi? MHP'den İmamoğlu'nun davasıyla ilgili dikkat çeken sözler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Nisan'da X hesabından yayımlanan yazılı açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı davaya ilişkin konuşmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna, sokak eylemlerine ve CHP'nin boykot çağrılarına değinen Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir" demişti.

"DAVALAR ADALETLE SONUÇLANMALI"

Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu çıkışından sonra MHP'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek, İmamoğlu'nun tutuklanmasın ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Çiçek, "İBB'ye yönelik 'yolsuzluk, rüşvet, terör' odaklı suçlamalar, televizyonlarda magazinsel bir boyuta getirilmekte. Bu iddiaların somut delillerle ispatlanması şarttır. Böylesi yargılamalar, hissiyat ve kanaat üzerinden değil, hukuki dayanaklara bağlanmalıdır. Kimsenin şeref, onur ve haysiyetiyle oynanmadan, iftira atılmadan, yalan karıştırılmadan ve hiç kimsenin siyasi menfaatleri için istismar alanı yaratılmadan bu tür davalar adaletle sonuçlandırılmalıdır."

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI SORUMLU BİR SİYASET ANLAYIŞINA DAYANIYOR"

"Bahçeli burada bir beraat ihtimalinden bahsediyor" şeklindeki algı yaratma çabası, açıkça olayı kendine yontma girişimidir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin anladığı gibi "İmamoğlu suçsuzdur" demiştir, ne de bazı yorumcuların iddia ettiği gibi "Dosyayı hemen kapatın" çağrısında bulunmuştur. Sayın Bahçeli'nin açıklamasının ana omurgası budur ve sorumlu bir siyaset anlayışına dayanmaktadır. Hiç kimse bu açıklamaları kendi menfaatine ya da saplantılarına göre çarpıtmamalıdır." dedi.