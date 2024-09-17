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MHP'den Anayasa Tartışmalarına Sert Yanıt

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmaları 'boş ve beyhudedir' diyerek eleştirdi ve yeni bir anayasa yapımının elzem olduğunu vurguladı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir" dedi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdemir, "Ülkemizin darbe döneminden kalma ve tabir caizse yamalıklı bohçaya dönmüş 1982 anayasası yerine, sivil, kapsayıcı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, aziz milletimizin ve 21'inci yüzyıl ülkülerimizin ihtiyacını karşılayacak yeni bir anayasa yapımına ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu noktada anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir. MHP'nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak, sarih ve katidir. Buna rağmen, anayasal düzeni bozmak üzere darbe girişiminde bulunan FETÖ ile kol kola giren, Türkiye'yi parçalamak maksadıyla etnik temelli bölücü faaliyet yürüten terör örgütü ve siyasi uzantıları ile ortaklık ve pazarlık masaları kuran, hatta bizzat PKK'ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk 4 maddesini değiştirecekleri iddiasında bulunan CHP ile onun yandaşı konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının konuyla ilgili MHP'yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İsmail Özdemir Politika Dünya MHP

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