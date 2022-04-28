MHP Çınarcık İlçe Başkanlığı'na Mert Yılmaz atandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Çınarcık İlçe Başkanlığı'na Mert Yılmaz atandı.

MHP Genel Merkezi tarafından Yalova'nın Çınarcık ilçesinde atama gerçekleştirildi. İl Başkanlığı'nın olumlu görüşü ile Genel Merkez tarafından Çınarcık İlçe Başkanlığı görevine Mert Yılmaz getirildi.

Yılmaz, yeni görevi nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu kutlu emaneti şahsıma layık gören, Genel Merkez yöneticilerime ve Yalova İl Başkanım Namık Öz ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika