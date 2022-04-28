MHP Çınarcık İlçe Başkanlığı'na Mert Yılmaz atandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Çınarcık İlçe Başkanlığı'na Mert Yılmaz atandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Çınarcık İlçe Başkanlığı'na Mert Yılmaz atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Çınarcık İlçe Başkanlığı'na Mert Yılmaz atandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Çınarcık İlçe Başkanlığı'na Mert Yılmaz atandı.

MHP Genel Merkezi tarafından Yalova'nın Çınarcık ilçesinde atama gerçekleştirildi. İl Başkanlığı'nın olumlu görüşü ile Genel Merkez tarafından Çınarcık İlçe Başkanlığı görevine Mert Yılmaz getirildi.

Yılmaz, yeni görevi nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu kutlu emaneti şahsıma layık gören, Genel Merkez yöneticilerime ve Yalova İl Başkanım Namık Öz ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Mert Yılmaz, Hisarcık, Çınarcık, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title