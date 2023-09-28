MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ın a takımı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanlığına seçilen Talha Özkan'ın a takımı belli oldu.

MHP Bilecik İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi geçtiğimiz günlerde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilirken, seçime tek liste giren Talha Özkan yeni başkan olarak seçilmişti. Özkan'ın 40 kişilik yönetimi bugün belli olurken Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serdar Pehlivan getirildi. İl Özel Kalem Bahadır Emirler, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kadir Esat Kısacık, Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fuat Karakuş, Kültür Sanat ve Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Deniz Öz, Esnaf ve Meslek Odalarından İl Başkan Yardımcısı Mehmet Baş, Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bahadır Kaya, Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Alp Maden, Yan Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hasan Yıldırım, Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serkan Tiryaki, Sanayi ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nedim İpek, Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kemal Karkaç oldu. - BİLECİK