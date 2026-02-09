Haberler

MHP'li Cihangiroğlu, yeni yönetimini tanıttı

MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, il başkanlığı görevini üstlendikten sonra yeni yönetimini tanıttı. Cihangiroğlu, görevini milliyetçi, ülkücü harekete olan sadakat ile yerine getireceğini vurguladı.

Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Cihangiroğlu, il başkanlığı görevine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiriyle atandığını söyledi.

Cihangiroğlu, başkanlık görevini, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milliyetçi, ülkücü harekete olan sadakat bilinciyle yerine getireceğini ifade etti.

Kentte, başta çiftçi, üretici, esnaf ve gençler olmak üzere her kesimin sorunlarını yakından takip edeceklerini belirten Cihangiroğlu, "Bizim siyaset anlayışımız makamdan güç alan değil, millete güç veren bir anlayıştır. Kapımız teşkilatımıza, hemşehrilerimize ve samimi her eleştiriye açıktır. Ancak devletin birliğini, milletin değerlerini ve 'Terörsüz Türkiye' hedefini sulandırmaya çalışan hiçbir anlayışa da asla müsamaha göstermeyeceğimiz bilinmelidir." dedi.

Konuşmanın ardından Cihangiroğlu, yeni yönetimini tanıttı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
