MHP, Ardahan Teşkilatı'nı feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ardahan İl Teşkilatı'nın feshedildiğini, il başkanlığı görevine Sevim Köseliören'in atandığını duyurdu.

MHP'li Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı