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MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan: Ankara il teşkilatımız daha da güçlenecek

Politika Haberleri

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara il teşkilatının daha da güçleneceğini ve yerel seçimlerde daha etkin bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, "Ankara il teşkilatımız daha da güçlenecek, yerel seçimlerde partimiz daha etkin ve aktif bir şekilde çalışmalarına devam edecektir." ifadesini kullandı.

MHP Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, il başkanlığı görevine yeni atanan Doğan'a hayırlı olsun ziyaretleri ve bu ziyaretler kapsamındaki üye katılımına değinildi.

Doğan, üye kaydını tamamlayan vatandaşlara, MHP'nin Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü en üst seviyede temsil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Partimize katılan her bir üyemiz, milli değerlerimize olan inancını göstermiş oluyor. Bu büyüme ve güçlenme süreciyle Ankara il teşkilatımız daha da güçlenecek, yerel seçimlerde partimiz daha etkin ve aktif bir şekilde çalışmalarına devam edecektir."

Kaynak: AA / Esin Işık - Politika

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