Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanlığına Yusuf Kanlı yeniden seçildi.

MHP Adana İl Başkanlığı 14. Olağan İl Kongresi, Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Yusuf Kanlı il başkanlığına seçildi.

Partisinin başarısı için çalışacağını belirten Kanlı, yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını ve yerel seçime hazır olduklarını ifade etti.

Teşkilatlardaki yeni kadro oluşumlarının yerel seçimlere de hazırlık anlamı taşıdığını belirten Kanlı, "Türk, Arap, Kürt, Laz, Çerkez hülasa hepimiz kardeşiz, hepimiz aynı bahçenin çiçekleriyiz. Hepimiz bir, hepimiz kardeşiz." diye konuştu.

Kongreye, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyesi Uğur Öztürk, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile STK temsilcileri, siyasi partilerin il başkanları, muhtarlar, iş insanları ve partililer katıldı.