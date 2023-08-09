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MGK Toplantısı Başladı

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, YAŞ kararları doğrultusunda emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer alıyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.35'te başladı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan son MGK toplantısına katılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Orgeneral Mgk Politika Haberler

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