MGK'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

MGK Bildirisi: "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile milli birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış,; bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika