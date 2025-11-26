MGK'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu
Milli Güvenlik Kurulu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terörün sona erdirilmesi ve milli birlik ile dayanışmanın güçlendirilmesi için sürdürülen çalışmalar üzerinde durdu.
MGK Bildirisi: "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile milli birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış,; bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır." - ANKARA
