MGK'dan İsrail Yönetimi'ne Sert Eleştiri

MGK Bildirisi: "İsrail Yönetimi'nin Gazze'de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika