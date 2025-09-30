MGK'dan İsrail Yönetimi'ne Sert Eleştiri
MGK bildirisi, İsrail'in Gazze'de yarattığı insani felakete ve açlıktan ölümlere neden olan politikalarına dikkat çekti. Türkiye'nin barış tesisine katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.
MGK Bildirisi: "İsrail Yönetimi'nin Gazze'de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika