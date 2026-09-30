Haberler

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 17.19'da başladı. Toplantıda; 'Terörsüz Türkiye' süreci ve terörsüz bölge hedefi kapsamında terör örgütünün silah bırakma sürecinin ele alınması, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliğinin ele alınması bekleniyor. ABD-İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki durum, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Babülmendep Boğazı'ndaki seyir güvenliğinin sağlanmasına dönük çabaların da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla alınabilecek önlemler de toplantıda ele alınacak. Toplantı sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 431 sitede yayınlandı.
Çekicide kumandalı düzenek yakalandı! Takografı kandıran sürücü ve araç sahibine 555 bin TL ceza

Kumandayla takografı kandırıyordu! Faturası 555 bin lira oldu
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş

İsrail'in "Uçak kaçırıldı" yaygarası balon çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde

Erdoğan'ın 3 saatlik fon zirvesinden yeni detay! Sistem değişiyor
101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

Asırlık zincir market mağazalarını kapatıyor
CHP'li Buca Belediyesine haciz! İcra memurları polisle birlikte binaya girdi

CHP'li belediyeye haciz! İcra memurları binaya böyle girdi
Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun, ağlatıp da güldüren daha olmadı bu dünyada

Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun
Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı baskın! İnsanların üç kuruşuna göz diktiler

İnsanların üç kuruşuna göz diktiler, tek tek yakalandılar
26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı yükseldi! 3 yaşındaki Kerem, annesi ile kardeşinin yanına defnedilecek

3 yaşındaki Kerem, annesiyle kardeşinin yanına defnedilecek