MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılık Vurgusu

MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika