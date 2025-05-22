MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılık Vurgusu

MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılık Vurgusu
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Milli Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde, terörsüz bir Türkiye hedefi için atılan adımlar ve tasfiye sürecinin takibi ele alındı. Ülkenin gündeminden terörün kalıcı olarak çıkarılması gerektiği vurgulandı.

MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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