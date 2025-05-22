MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılık Vurgusu
Milli Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde, terörsüz bir Türkiye hedefi için atılan adımlar ve tasfiye sürecinin takibi ele alındı. Ülkenin gündeminden terörün kalıcı olarak çıkarılması gerektiği vurgulandı.
MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika