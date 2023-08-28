Metin Biçen Beypazarı Belediye Başkan Yardımcılığına atandı

MHP'li üye Metin Biçen, AK Parti listesinden belediye meclis üyeliğine seçildikten sonra Beypazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Biçen, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile birlikte çalışacaklarını ve Beypazarı halkına hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Metin Biçen, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

MHP'li üyelerden AK Parti listesinden belediye meclis üyeliğine seçilen Metin Biçen, belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Biçen, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'la çalışmalarda bulunacaklarını belirterek, "Beypazarı halkına hizmetlerimiz sürecek. Bu ilçe bizim, bu insanlar bizim. Bizden hizmet bekliyorlarsa o hizmeti vermemiz lazım. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.