Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçedeki hizmetler hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası vatandaşlarla sohbet etti.