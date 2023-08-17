Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret etti
Politika Haberleri
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçedeki hizmetler hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası vatandaşlarla sohbet etti.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret etti.
Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen ziyarette, Vali Pehlivan, ilçedeki hizmetler hakkında Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.
Vali Pehlivan, ziyaret sonrası konağın bahçesinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.?????????????????????
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Politika