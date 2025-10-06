Mersin'de Kadınlar Gazze İçin Sessiz Çığlık Oluşturdu

MERSİN'de AK Parti Kadın Kolları tarafından, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' sloganıyla insan zinciri oluşturuldu.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık zulmüne tepki göstermek için Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde topladı. AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez'in de katıldığı 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliğinde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan kadınlar, İsrail'in Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi.

Kadınlar adına açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir. Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir. ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz; vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından kadınlar tarafından 'sessiz' zincir oluşturuldu.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,